Saint-Amans-des-Cots. Les nouveaux conseillers municipaux ont réussi leur baptême du feu

Les quatre nouveaux conseillers, Marion Baillet, Xavier Bouloc, Dorian Ruiz-Madamours, Dimitri Podlewski ont rejoint l’équipe municipale et participé à leur premier conseil municipal. Ils ont intégré diverses commissions et ont pris certaines fonctions d’appui. Marion Baillet : développement économique, tourisme et animation, ainsi que suppléante duf maire au PNR Aubrac. Xavier Bouloc : voirie, véhicules et matériel et responsable adjoint au maire, au personnel communal. Dorian Ruiz-Madamours : développement économique, tourisme et animation, ainsi que bâtiment.

Dimitri Podlewski : développement économique et bâtiment. Forts de la confiance des habitants de la commune de Campouriez, ils s’engagent à être au plus proche d’eux, pour mettre en place des projets concrets qui répondent à leurs attentes.