Football : "Le bout du tunnel" en vue pour Eric Vandenabeele, défenseur de Rodez

S’il a manqué le match face à Grenoble (3-1), son ancienne équipe, samedi 16 mars, comme tous ceux depuis la deuxième journée de Ligue 2 d’ailleurs, le footballeur ruthénois Éric Vandenabeele se remet peu à peu de sa grave blessure à une cheville. Et pourrait jouer ce week-end avec la réserve !

"En janvier, je me sentais bloqué au niveau de la cheville et j’ai imaginé le scénario dans lequel je ne jouerai pas de la saison…" Depuis sa blessure – une fracture du péroné, couplée à une luxation de la cheville et à une rupture du ligament latéral interne – lors de la première journée de Ligue 2 à Ajaccio, Éric Vandenabeele traverse une période de turbulences jusqu’alors méconnue.

"Je m’étais déjà fait opérer du genou, mais je l’avais choisi. C’est un peu différent, car on s’y prépare beaucoup mieux. Là, ça m’est tombé dessus, narre le défenseur central du Raf de 32 ans. Pendant les deux, trois premières semaines, c’était assez compliqué. Il me fallait du temps pour digérer, donc j’ai coupé avec le foot, même si je venais à Vabre le matin, je me suis concentré sur ma famille. C’était nécessaire. Mais on ne peut pas se morfondre pendant des mois, donc après, on y retourne."

Un forfait plus long que prévu

Si son éloignement des terrains était dans un premier temps estimé "entre trois et six mois", il n’a toujours pas disputé la moindre rencontre depuis le 5 août. "Il n’y a pas trop de recul par rapport à cette blessure, donc on ne pouvait pas trop savoir si ça allait être quatre, cinq ou six mois d’absence. Il s’avère qu’on est déjà à sept mois… Au début, je pensais que j’allais pouvoir reprendre l’entraînement à part entière à partir de janvier, mais ce n’était pas du tout possible." Il a finalement rejoint à temps plein ses coéquipiers au complexe de Vabre – oppositions comprises – il y a deux semaines, "sans douleur particulière à la cheville, ni au niveau des groupes musculaires. Ça fait beaucoup de bien. On est sur la bonne voie."

Un long chemin vers son retour en Ligue 2 qui devrait passer par un premier match, au cours duquel il pourrait jouer une mi-temps, avec la réserve ruthénoise en Régional 1, samedi 23 mars.

" Je vois le bout du tunnel ! ", clame l’ancien Grenoblois. Il poursuit : " Je me suis mis un objectif en tête, être sélectionnable (par Didier Santini, avec le groupe professionnel, NDLR) à partir de mi-avril. Ce serait pas mal. D’ici là, il faut que j’emmagasine les entraînements et les matches avec la réserve. "

"Qui sait, peut-être que je mettrais le but à la dernière seconde du dernier match ?"

Si son retour en Ligue 2 s’effectue bien dans les temps, Vandenabeele prendra en route une saison qui surpasse jusqu’à présent toutes les attentes (5e). Même si c’est loin d’être une surprise pour le natif de Calais : "Dès le dernier match de préparation cet été, face à Grenoble, qu’on a gagné 3-1, j’avais senti qu’on avait un groupe solide et qu’on allait pouvoir faire quelque chose d’intéressant cette saison. "

Alors, pourquoi pas apporter lui aussi sa pierre à l’édifice pour qu’elle soit encore plus belle… "Qui sait, peut-être que je mettrais le but à la dernière seconde du dernier match ?"