Boussac. L’équipe "une" renoue avec le succès

L’équipe 1 recevait ce week-end l’entente sportive du Dourdou avec la ferme intention de renouer avec la victoire qui ne lui avait pas encore souri en cette année 2024. Une bonne première moitié de championnat plaçait l’équipe dans le haut de tableau mais les dernières contreperformances l’avaient fait reculer dans la deuxième moitié. Après un premier quart d’heure de jeu qui a vu les deux équipes se neutraliser, un coup franc superbement frappé par Romain Bonnefille faisait mouche sous la transversale et quelques minutes plus tard c’est Mathis Calmels qui plaçait une belle tête croisée au deuxième poteau permettant ainsi aux violets de mener à la pause. Les visiteurs réduisent le score sur penalty et la tension monte d’un cran, mais les joueurs restent lucides et ne se dispersent pas, se créant de belles occasions de marquer. Un penalty transformé par Mathis Calmels porte la marque à 3-1 et c’est encore le même Mathis qui s’offre le coup du chapeau en inscrivant son troisième but personnel, scellant ainsi une belle victoire de l’équipe qui la fait remonter à la cinquième place. À noter une très belle reprise de volée de Romain Bonnefille qui s’écrase sur la barre transversale. Les réservistes quant à eux ont gagné à Pareloup-Céor sur le score de 2-1 (doublé de Bertrand Cluzel) et occupent toujours la place de dauphin de leur poule.

Samedi prochain l’équipe une se rend à Villeneuve pour y affronter la formation de l’Ouest Aveyron à 19 heures tandis que les réservistes jouent ce mercredi au pont de Membre contre le leader La Selve-Rullac à 20 heures.