Laissac-Sévérac l'Église. Une journée au ski pour les élèves de l’école Charles-de-Gaulle

Récemment, toutes les classes élémentaires de l’école Charles-de-Gaulle ont eu la chance de passer une journée à la station de Laguiole, organisée par l’Usep. Elle était initialement prévue en février avant les vacances, mais reportée par manque de neige.

Les conditions étaient optimales : de la neige fraîche, des températures clémentes et un soleil radieux !

Les enfants ont pu participer à deux ateliers en rotation sur la journée, adaptés au niveau de chaque groupe. Les élèves des classes de CP et de CE1 ont commencé par une promenade en raquettes la matinée. Ils se sont rendus jusqu’au point de vue sur le chalet et la station.

Pendant ce temps, les élèves des classes de CE2, de CM1 et de CM2 ont pu faire du ski de fond sur la piste verte en bordure de route. L’après-midi, les ateliers ont tourné : les plus jeunes se sont entraînés près du chalet au ski de fond, tandis que les plus grands ont fait une randonnée à raquettes.

Puis, ce fut le retour à l’école sans aucun incident et avec la tête remplie de très bons souvenirs !

L’équipe éducative remercie l’APE pour le financement, l’Usep pour l’organisation et les parents agréés pour l’encadrement, sans lesquels cette sortie n’aurait pu se dérouler.