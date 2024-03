Laissac-Sévérac l'Église. Belle affluence au quine de l’ADMR

L’ADMR (Aide à domicile en milieu rural) est aujourd’hui une structure essentielle et incontournable dans les territoires.

Les clients, divers et variés, de plus en plus nombreux, peuvent bénéficier de services leur permettant soit de demeurer à domicile, soit d’être accompagnés pour des aides tant permanentes que ponctuelles.

Toute association a des charges de fonctionnements et, bien sûr, l’ADMR n’échappe pas à cette réalité. De ce fait, les bénéfices d’un quine ne peuvent être que les bienvenus pour assumer ces coûts.

C’est pourquoi l’association a organisé dernièrement son quine annuel, et le centre administratif a connu, à cette occasion, une belle affluence. L’association remercie tous les participants et félicite les gagnants. Elle remercie chaleureusement les commerçants de Laissac et des environs, ainsi que les salariés et les bénévoles de l’ADMR, pour les lots qu’ils ont généreusement offerts.

La logistique de cette animation a été assurée par les salariés et les bénévoles et, grâce à leur dévouement, ce fut une belle réussite.