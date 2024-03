Saint-Amans-des-Cots. Les collégiens disent non au harcèlement

Suite à la journée NAH (Non Au Harcèlement) de l’Éducation nationale proposée au mois de novembre 2023 par Audrey Muratet (CPE), le collège de la Viadène a consacrée une formidable après-midi sur ce thème à l’initiative d’Aurélie Laurent-Desvaux, infirmière du collège et coordinatrice pHARe.

Avec la participation des professeurs, des agents du collège et des administrés, tous les élèves ont adhéré à de nombreux ateliers et activités.

Salle polyvalente, une pièce de théâtre "Bouboule et Quatzieux", encadrée par Arnaud Debaralle de la compagnie Kiproko : "deux jeunes scolaires que tout sépare, l’un en échec scolaire, l’autre premier de classe, ont pourtant un point commun qui les rend inséparables. Ils ont tous les deux le même tortionnaire qui les harcèle et pour l’éviter ils se cachent dans un container à poubelle". Le débat qui a suivi a permis aux élèves d’échanger avec les deux jeunes acteurs sur le sujet. Dans les salles de classe, des visionnages de clips vidéo, des mises en scène de scénettes de harcèlement, un espace game, jeu de cartes et tablette, sur le harcèlement scolaire ont été suivis d’échanges et de discussions. Au gymnase, ce sont 8 jeux autour d’animation en cohésion d’équipes qui ont réuni toutes les classes mélangées en groupes et animées par tous les intervenants. L’après-midi s’est terminé autour d’un goûter avec des retours très positifs de tous les élèves et des adultes.