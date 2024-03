Saint-Amans-des-Cots. Les écoliers de maternelle sensibilisés aux gestes qui sauvent

Les enfants de la maternelle ont été sensibilisés aux gestes de premiers secours. Ils étaient très réceptifs aux explications et aux démonstrations de Nathalie Albouy, formatrice de la Protection Civile. Son approche a porté sur les risques majoritaires dans la maison et la prévention des accidents domestiques (chute, électrocution, empoisonnement…). Ils ont aussi appris comment alerter les secours.

Même les plus petits de maternelle, peu à l’aise avec les chiffres ont tout de suite mémorisé le n° 112 qui n’a plus aucun secret pour eux : "Avec leur visage comme support, 1 doigt sur la bouche, 1 doigt sur le nez et 2 doigts pour les yeux". Encadrée par Mireille Lasbories, animatrice de vie mutualiste Aveyron-Lozère, l’élément déclencheur du bien-fondé de cette action a été le président de la Caisse Locale de La Viadène, Olivier Gaubert. Il a contacté les 3 écoles de son secteur (Saint-Amans-des-Côts, Huparlac et Montézic) pour leur parler du programme. Les enseignants ont tous adhéré.

Groupama a lancé "Les Gestes qui Sauvent", un programme national qui vise à former 1 million de personnes aux gestes de premiers secours. "Un accident peut arriver n’importe quand, alors on doit pouvoir compter sur n’importe qui".