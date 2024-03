Argences en Aubrac. Nouveau bureau et nouvelles tenues pour le comité des fêtes

Ce samedi 23 mars, le comité des fêtes de Ste-Geneviève organise son traditionnel repas chevreau à l’oseille qui sera animé cette année par un spectacle d’hypnose au centre culturel. L’apéritif sera servi à partir de 19h. Réservation au 06 86 52 35 37.

Plus tôt en ce début d’année, les membres du comité s’étaient réunis pour leur assemblée générale annuelle. Lors de celle-ci, Timothée Cazes et Faustine Rullière respectivement président et secrétaire faisaient part de leur souhait de se retirer du bureau de l’association. Une nouvelle équipe a été élue :

Coprésidents : Maxence Perez, Julien Rispal ; trésorier : Loic Fabrègues ; co-secrétaires : Charline Delrieu, Florine Rainho ; vice-président : Timothée Cazes ; vice trésorier : Matéo Ménel ; vice-secrétaire : Faustine Rullière. Souhaitons bonne chance à cette nouvelle équipe motivée pour la bonne tenue des prochaines festivités.

Lors de cette réunion, les membres du comité des fêtes de Ste- Geneviève se sont vus remettre de nouvelles tenues. Une réception était organisée à la salle du Foyer Rural d’Orlhaguet afin de remercier les sponsors qui ont permis de financer ce nouvel ensemble vestimentaire. Ce sont donc 37 membres qui seront désormais vêtus d’un polo et d’un sweat lors des prochaines manifestations organisées par l’association.

L’ensemble du comité des fêtes tenait à renouveler ses remerciements envers l’entreprise EBA, la Maison Fabrègues, le Crédit Agricole, les Etablissements Mouliac, l’Agence Altitude 1469 ainsi que la municipalité pour leurs dons.

Charge désormais à l’association de bien les représenter et continuer à animer le village pour de nombreuses années.