Saint-Christophe-Vallon. Quand donner rend heureux

Après leur périple africain d’une quinzaine de jours, Eléora Tournié et Laure Arnal, les deux volontaires de l’association Rural Soccer Ghana, installée à Valady, sont revenues "le cœur rempli de riches émotions". Premier temps fort, la distribution de matériel d’équipements de sport collectés en France avec " son flot attendrissant de remerciements et de beaux discours". Il y eut ensuite la mise en œuvre des deux projets moteurs de leur voyage. Tout d’abord l’organisation d’un tournoi de football réunissant une sélection d’enfants sous le regard attentif d’agents recruteurs venus repérer les talents susceptibles de jouer au plus haut niveau. "C’était une première dans cette région isolée du Ghana" explique Laure Arnal espérant désormais quelques retours positifs qui pourraient permettre aux sélectionnés d’intégrer le centre de formation d’Accra puis de décrocher éventuellement un contrat dans un club local à haut niveau, voire en Europe pour "les perles rares" qui rêvent de cette opportunité. Le deuxième projet, né du précédent voyage, consistait à répondre à une demande des filles qui souhaitaient à pratiquer plus ouvertement leur passion pour le sport, et plus spécifiquement le football. Mais pour cela, il fallait tenter de vaincre l’extrême réticence des parents des parents, les jugeant plus utiles aux tâches ménagères et leur faisant même croire qu’une telle pratique les empêcherait de tomber enceintes. Laure et Eléora ont donc initié une rencontre avec le chef et d’autres acteurs du village de Tolon dans le but de leur expliquer leur démarche et de faire évoluer leur état d’esprit. En suivant, elles ont organisé un match de football en invitant une équipe féminine évoluant au plus haut niveau. "À l’issue de la rencontre, ces jeunes filles et leur coach ont exposé avec conviction les points positifs de la pratique sportive émaillant leurs témoignages des bienfaits qu’elle en ressentait personnellement" racontent Eléonore et Laure, ravies de l’attention accordée à ce moment d’échange, mais bien conscientes qu’il reste encore un bout de chemin à parcourir pour réussir à tacler les idées reçues. "On me demande souvent pourquoi je mets tant d’énergie dans ces projets associatifs qui, au premier abord, ne m’apportent rien. J’ai pourtant la sensation de recevoir plus que ce que je donne. L’amour est partout, et ça rend heureux, simplement".