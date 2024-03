Montrozier. Soirée théâtre réussie avec la compagnie des 5 jasmins

C’est à la salle d’animation de Gages que la gagéothéque proposait une pièce de théâtre écrite par Jean-Claude Danaud. Interprétée la compagnie des 5 jasmins, elle était mise en scène par Marie-Joëlle Vabre.

"Un ouvrage de Dames", le titre est lancée et le rideau s’ouvre ! Aline, Nicole et Sandrine trois comédiennes de talent se démènent devant un public attentif. Des élus de la mairie de Gages sont venus en nombre assister spectacle. Pendant une bonne heure, l’histoire de trois femmes aux caractères très différents nous chavire dans une comédie cautisque, pleine d’humour. Les émotions arrivent vite. On s’émeut devant Sophie cette femme pleine d’innocence, maltraitée par son mari. Elle se confie à la veuve noire, personnage atypique, dopé aux poireaux et qui remue les consciences avec une verve aiguisée. Madame Petitpas la troisième est d’une nature amoureuse sans jamais oser franchir le pas. Le drame c’est que l’homme est mort, tué par sa femme pas si naïve que ça ; c’est aussi cette femme amoureuse secrète d’un homme qui vient de mourir. On compte bien sûr sur la veuve noire pleine d’imagination sardonique pour accommoder le tout autour d’une brioche. Le suspens reste entier ! À vous de venir au théâtre de la Baleine à Onet-le-Château pour le festival du théâtre amateur le jeudi 23 mai pour connaître l’histoire complète. À Gages, on a applaudi encore plus fort.