Laissac-Sévérac l'Église. Après 12 ans en poste, l’équipe de l’Ogec Sainte-Angèle passe le relais

Dernière représentation officielle dernièrement pour l’équipe Ogec (organisme de gestion de l’enseignement catholique) de l’école Sainte-Angèle à l’occasion du renouvellement du bureau. Après plus de 12 ans d’investissement, Adeline Garcia (secrétaire), Julien Aubignac (trésorier) et Merryl Cros (président) ont remis symboliquement la clef de l’école à de nouveaux bénévoles "C’est la fin d’une belle histoire pour moi", souligne le président démissionnaire, Merryl Cros. "Un nouveau chapitre s’ouvre pour l’école. Je suis fier d’avoir pu contribuer à son maintien et à son évolution pendant toutes ces années. Un président d’Ogec a énormément de responsabilités. Un Ogec est comme une petite entreprise, il y a un budget à équilibrer, du personnel à gérer et des familles à écouter. Il y a des projets à mener dans un souci constant d’améliorer les conditions d’accueil des élèves, leur sécurité et leur développement dans un contexte collectif et ce n’est pas simple ! Mais c’est avec beaucoup de plaisir et d’entrain que j’ai mené mon rôle de président en collaboration avec une équipe solide et de confiance." Le président a donc longuement remercié les personnes présentes à ses côtés, Adeline et Julien, pour leur investissement incontestable et précieux, sans oublier Emmanuelle Lemouzy qui, en sa qualité de directrice, œuvre au quotidien au bon fonctionnement de l’établissement. Un mot particulier a été adressé à Nicolas Sènes-Keller, directeur diocésain Aveyron-Lot, qui a toujours été attentif aux besoins de l’Ogec, sans oublier son prédécesseur Claude Bauquis.

"Un effectif croissant, des liens forts avec le collège Sacré-Cœur, une équipe enseignante de qualité ont permis de forger un établissement solide avec une vision d’avenir réaliste et ambitieuse."

Cette rencontre de passation a permis de faire un point sur différents sujets d’actualité pour l’école, sur les actions en cours et les projets à venir, tels que des travaux d’aménagement, l’extension de la cour et du préau et la mise aux normes de la cantine. Des missions pour lesquelles la nouvelle équipe devra faire preuve d’efficience et d’assiduité. Le bureau de l’Ogec est désormais composé de Paul-Antoine Perié (président), Florian Maurel (vice-président), Valérie Arazat (trésorière), Alice Naudan (vice-trésorière), Anaïs Cazes (secrétaire) et Nolwen Cazes (vice-secrétaire).