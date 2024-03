Olemps. Budget municipal : un recours à l’emprunt pour financer les investissements

Lors du dernier conseil municipal, les élus ont principalement parlé finances avec le vote du compte administratif 2023 et la présentation du rapport d’orientation budgétaire.

En 2023, la commune a limité ses dépenses de fonctionnement, en baisse de 0,72 %. Les charges à caractère général sont en hausse de 1,9 % avec une augmentation des charges de personnel de 2 % ; les autres charges de gestion courante ont, quant à elles, diminué de 9 % . Les recettes de fonctionnement ont augmenté de 7 %.

Les dépenses d’investissement s’élèvent à 914 462 €. Il y a encore 700 000 € de restes à réaliser concernant des travaux en cours qui s’achèveront en 2024.

Après le vote à l’unanimité du compte administratif 2023 et l’affectation du résultat, Sylvie Lopez a présenté le Rapport d’orientation budgétaire. "Face à une progression de dépenses de gestion en raison de l’augmentation des dépenses énergétiques, de la masse salariale (évolution du point d’indice, refonte des grilles et prime de pouvoir d’achat), de la hausse des taux d’intérêt qui augmentent le coût des investissements, on se doit d’avoir des marges de manœuvre face à un contexte incertain". Les futurs investissements (nouvelle cantine scolaire, agrandissement de la maison de santé, poursuite de la rénovation énergétique, stade en synthétique à La Garrigue, travaux de voirie) ne seront possibles qu’avec un recours à l’emprunt de 1 000 000€, ce qui portera l’endettement de la commune à 7 ans.

Autres dossiers adoptés : plan de désherbage à la médiathèque, modification de la tarification du marché hebdomadaire, convention de partenariat avec les Francas.