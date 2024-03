Sénergues. Le comité prépare les festivités

Samedi, en présence d’une douzaine de membres, certains étaient excusés, la présidente Magali Sirvin a fait une rétrospective avec toutes les manifestations organisées par le comité et principalement la fête d’été qui a connu une très belle fréquentation. Elle félicite l’ensemble des bénévoles qui ont permis la réussite de cette emblématique rencontre du mois de juillet.

Festivités 2024

À l’occasion du passage du rallye de Marcillac, dimanche 24 mars, le comité tiendra une buvette. La classique chasse aux œufs de Pâques est bien sûr maintenue pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Afin de ne pas gêner les communes environnantes, le rituel feu de la Saint-Jean aura lieu samedi 15 juin avec une animation musicale. Le gros sujet de cette réunion fut l’organisation de la fête d’été. Elle aura lieu du 19 au 21 juillet. Le marché gourmand du vendredi, très prisé, est reconduit. Le samedi matin verra la 4e édition du Trail des Sénergumènes, doublée d’une randonnée pédestre autour du village. Une balade pour les amateurs de quad est également prévue. L’après-midi sera consacré à l’amical concours de pétanque, et, en soirée, paella géante animée par le groupe Chapeau de paille. Le dimanche matin, tous les gourmets auront rendez-vous à la salle des fêtes pour le traditionnel petit-déjeuner tripous-tête de veau suivi dans la matinée par la messe en l’église Saint-Martin, et du vin d’honneur offert par la municipalité à partir de midi. Dans l’après-midi diverses animations et jeux pour enfants sont au programme. Pour les plus grands plusieurs propositions sont formulées par les participants. Ces pistes en cours de réflexion sont à affiner dans les semaines qui viennent. Une animation musicale précédera l’aligot géant et un somptueux feu d’artifice son et lumière clôturera ces trois jours de fête.

Les membres du comité se sont donné rendez-vous en avril pour finaliser les animations dimanche 21 juillet.