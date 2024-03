Saint-Saturnin-de-Lenne. Les aînés de la commune autour de la table

Le traditionnel repas des anciens a eu lieu dernièrement à la salle des fêtes du village.

Soixante-quatre Saint-Saturninois âgés de 65 ans et plus ont pris part à ce déjeuner offert par la municipalité et le CCAS.

Le maire, Yves Bioulac et Françoise Cazes, conseillère responsable du CCAS, étaient présents pour accueillir les "anciens" de la commune et veiller à ce que chacun passe un bon moment. Les convives ont pris place autour des tables joliment décorées ; ils ont savouré le repas préparé par Amarian du restaurant "le Saint Sat", repas dont la qualité a été unanimement remarquée. Des élus et les membres du CCAS ont assuré le service.

Si le repas des aînés a pour premier objectif de maintenir le lien entre la municipalité et ses administrés les plus âgés, il est aussi un moment de détente, de partage et de convivialité pour ces aînés.

Il leur permet de passer un agréable après-midi, grâce aux échanges avec leurs voisins de table, retraçant les souvenirs ou anecdotes du passé et oubliant, le temps d’un instant, les soucis du quotidien, les rhumatismes et autres douleurs…

Ce fut une magnifique journée, très réussie, à renouveler l’année prochaine bien sûr !