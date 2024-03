Laissac-Sévérac l'Église. Les élèves de l’école Charles-de-Gaulle passent avec succès leur permis internet

Dernièrement, afin de pouvoir surfer sur la toile en toute connaissance de cause, les élèves de la classe CM1-CM2 et de la classe externalisée de l’Itep de Grèzes ont passé leur permis internet en collaboration avec la gendarmerie nationale et en partenariat avec l’association AXA Prévention.

Tous ont réussi brillamment leur épreuve et ont été félicités par leur examinateur, l’adjudant-chef De Barry, qui a pris du temps pour rappeler les règles élémentaires de vigilance et de responsabilité sur Internet. Ces dernières avaient été travaillées en amont dans les deux classes à partir du visionnage de diverses séquences qui se poursuivait par des échanges. Ainsi les bonnes pratiques d’internet, les dérives des réseaux sociaux et le cyberharcèlement n’ont plus de secrets pour nos futurs adolescents qui pourront surfer dans l’ère numérique en toute sécurité, mais toujours sous la vigilance de leurs parents.

L’équipe éducative remercie la gendarmerie nationale et l’association AXA Prévention sans lesquelles cette opération n’aurait pas pu avoir lieu.