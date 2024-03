Saint-Amans-des-Cots. Portes ouvertes au collège de la Viadène

Le collège de la Viadène a ouvert ses portes aux visiteurs et en particulier aux futurs élèves de 6e. Après un accueil autour d’un café et quelques viennoiseries, les visiteurs et les familles ont découvert les différentes salles de classe et leurs professeurs. Guidés par les élèves du collège, ils ont visité les salles spécialisées (technologie, sciences, informatique), et en salle de sciences, des expériences en physique et en biologie leur étaient proposées. De nombreuses expositions étaient développées au CDI, sur les métiers envisagés par les élèves notamment. Au gymnase, les professeurs d’EPS présentaient les différents sports pratiqués ainsi qu’une rétrospective sur le championnat de France UNSS de run and bike, qui s’est déroulé dernièrement. Les futurs élèves et parents étaient très attentifs à découvrir l’intégralité des disciplines, options et section proposées au collège. Les élèves à besoins particuliers ont rencontré la coordinatrice et l’AESH du dispositif Ulis. Une quarantaine d’élèves ont ainsi pu découvrir le collège.

L’étape suivante sera une immersion en classe de sixième lors d’une journée qui aura lieu au cours du printemps.