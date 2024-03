Saint-Christophe-Vallon. Un nouveau bureau au comité des fêtes

L’assemblée générale du comité des fêtes s’est tenue la semaine dernière à la salle de la mairie. L’occasion pour les bénévoles de faire le bilan de l’année écoulée, fixer les jalons du programme à venir et élire un nouveau bureau.

Soutenus par l’expérience de quelques anciens, ce sont des jeunes enthousiastes qui ont pris les rênes de l’association, invitant tous les habitants "à participer aux festivités du village et à contribuer à faire de chaque moment une expérience inoubliable".

Au vu du succès rencontré les années passées, la première décision a été de maintenir l’organisation de deux événements festifs majeurs : le feu de la Saint-Jean (22 juin) et la fête du village (27 et 28 juillet).

Le nouveau bureau, qui reste à l’écoute de nouvelles initiatives, se présente désormais dans la composition suivante :

Raphaël Acoul-Vabre et Antonin Noyé (co-présidents), Amandine Serre et Clara Noyé (trésorières), Olivia Navarro et Thibaud Rouquette (secrétaires), Corinne Mirefleur et Bernadette Cutillas (gestion administrative), Emilie Besse, Hugo Mochalès, Hugo Soulié, Maël Gomez, Grégoire Piedagnel (membres).