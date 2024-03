Une page se tourne à la station de Brameloup

Chantal Garcia tire sa révérence ce dimanche 24 mars. Le Refuge laisse place au Loup.

Les larmes couleront sur les joues de Chantal Garcia ce dimanche. C’est inévitable pour celle qui s’apprête à clôturer sa vie professionnelle à Brameloup, en conviant proches et "tous ceux qui sont encore là." Et d’ajouter : "J’ai commencé à 24 ans dans la restauration, je ne connais pas la vie de famille." Sa famille, c’est Brameloup pour celle qui est née dans les Hautes-Pyrénées mais est tombée amoureuse de l’Aubrac. C’est sur le plateau qu’elle est venue s’installer avec l’Héraultais Jean-Pierre Garcia pour mener de front deux restaurants, "Les chemins gourmands" et "Le Refuge." Son époux étant décédé voici quatre ans, en plein Covid, il a fallu du temps à Chantal pour remonter la pente. Elle dit au revoir aux "Chemins gourmands" et au "Refuge", mais ne dit pas adieu à Brameloup, avec la volonté de relancer l’association à la station. "J’ai tant aimé l’ambiance des années Refuge…", confie celle qui a vécu aussi les années difficiles avec la fin des canons à neige et du télésiège. Le couple Garcia faisait alors traiteur pour continuer à ouvrir à l’année.

Une page se tourne avec émotion et dans l’espérance puisque les deux établissements viennent d’être repris par Jean-Luc Girbal, enfant du plateau, entre Saint-Urcize et Saint-Chély-d’Aubrac. Changement de nom à la clef pour "Le Refuge" qui devient "Le loup".

Ce dernier avait ouvert avec Virginie Salazard, toujours aux commandes de l’Annexe à Aubrac, le restaurant "Aux pistes" à Laguiole, malheureusement parti en fumée. En lieu et place, deux chalets verront le jour. À Brameloup, "Le loup" hurlera à l’année, sept jours sur sept, pour prolonger l’aventure de la station.

Quant à Chantal, elle compte bien "rattraper le temps", à commencer par ces agapes ce dimanche avec les gens qui comptent justement.

Sa fille Natacha sera là, le petit-fils Louis aussi, à qui elle fait aimer Brameloup et le lui rend bien. La vie ne connaît d’horizon quand faisant acte de transmission. Cela ne peut se faire qu’avec amour, c’est ce que fait Chantal.