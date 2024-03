Rugby : derby des extrêmes entre Millau et LSA ce dimanche

Les dauphins millavois reçoivent les derniers de Lévézou Ségala cet après-midi (15 h 30) au parc des sports, lors de la 19e journée de Fédérale 2.

Millau pour confirmer son statut

C’est jour de derby au parc des sports et la foule des grands jours est attendue aujourd’hui dans la cité du gant. Les Millavois sont prêts pour, ils l’espèrent, une belle fête du rugby aveyronnais comme lors du match aller en novembre remporté 12-33 par les Sud Aveyronnaisà La Primaube, bonus offensif à la clé.

Surfant sur une bonne dynamique retrouvée après le nul (35-35) face à Leucate devant leur public, les Somistes vont jouer ce derby avec un groupe quasi au complet (absence de Laurence et Mezaïr par rapport à la dernière feuille de match), un groupe dans lequel figurent encore bon nombre de joueurs issus de la formation locale comme Enzo Mariamon, qui poursuit son apprentissage à ce niveau et a l’entière confiance du staff, lui qui peut évoluer à tous les postes de la première ligne. Un XV dans lequel l’arrière Calvi gagnera encore du temps de jeu, annoncé titulaire à l’arrière, alors que le capitaine Perraux débutera lui sur le banc, laissant le leadership à l’ouvreur-buteur Escalaïs.

L’entraîneur somiste Baptiste Majorel connaît bien le rugby et sait qu’un derby reste un derby même s’il y a de l’écart entre les deux équipes. Il a ainsi mis en garde ses joueurs sur la nécessité de mettre les choses dans l’ordre, de construire le match avec les bons ingrédients pour ne pas subir de désillusion comme ce fut le cas contre les Leucatois en mi-février.

Avec vue sur les phases finales

Évidemment, comme pour chaque match, l’objectif est la gagne et prendre si possible un maximum de points pour rester dans les deux premières places de la poule. Il reste quatre matches dont deux à domicile et le sprint final est lancé côté somistes. Les matches importants arrivent avec le printemps et c’est maintenant que les gars du Sud ont tout intérêt à élever encore le niveau de jeu et être de plus en plus performant.

Se sublimer à chaque sortie, c’est le leitmotiv que le coach millavois répète sans cesse à ses hommes afin d’être prêts pour des phases finales que tous les joueurs rêvent de disputer au rugby (quel que soit le niveau ou on joue d’ailleurs). Et c’est bien là, la magie et l’essence même de ce sport. Verdict en fin d’après-midi pour savoir quelle équipe sortira vainqueur de ce derby toujours très attendu et disputé.

Le plaisir simple du jeu à Lévézou Ségala

Après la toute première victoire de la saison (16-14) obtenue face à Leucate il y a quinze jours, ayant mis fin à une série de 17 défaites consécutives, Lévézou Ségala se rend donc cet après-midi à Millau sans aucun complexe.

"Ce n’est pas nous qui aurons la pression, avance Cyril Cransac le manager général du groupe fanion cassagno-réquistanais. Il y a longtemps que nous sommes conscients que nous serons relégués en Fédérale 3 en fin de saison et nous n’avons plus rien à gagner ni à perdre en nous rendant à Millau si ce n’est de se faire plaisir sur le terrain." Et de poursuivre : "Nous avons enfin débloqué notre compteur de victoire et cela fait du bien au moral car nous l’attendions depuis un moment. Mais cela ne change rien à la donne. " Il est vrai que victoire ou pas, les jaune et vert se rendent aux entraînements avec toujours le même sérieux et la même motivation. "Il y a longtemps que nous avons pris conscience que nous n’étions pas au niveau et que nous devions apprendre, travailler et préparer la saison prochaine, détaille Cransac. Ce qui explique la motivation constante du groupe malgré les défaites qui s’enchaînaient." Une terrible série noire qui aurait certainement entraîné des crises, voire des démissions ou des limogeages dans nombre de clubs, mais pas au LSA.

20 joueurs sur 22 formés au club

"Avant d’être une équipe nous sommes un groupe de copains, presque une famille. Si nous nous retrouvons le dimanche pour le plaisir de jouer, nous nous voyons régulièrement en dehors du rugby que ce soit entre joueurs avec nos familles mais également avec les dirigeants et les bénévoles ce qui explique la solidarité du groupe ", éclaire le dirigeant d’un groupe fanion qui arborera ce dimanche pas moins de 20 joueurs (sur 22) issus de la formation interne.

Un groupe conscient de ses lacunes, mais qui n’a pas hésité semaine après semaine à mettre le bleu de chauffe pour progresser de dimanche en dimanche. "Si nous n’avions pas la satisfaction de gagner, nous avions celle de mesurer les progrès accomplis, dit-il. C’est la raison pour laquelle nous nous rendons à Millau sans objectif précis, si ce n’est de continuer sur notre ligne de conduite et qui sait ? Si dans les dernières minutes, nous sommes encore au contact, tout est possible."