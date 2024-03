Comps-la-Grand-Ville. À l’atelier de broderie de "petits chefs-d’œuvre" sont en création

Les responsables de l’association Toutaki ont organisé un atelier de broderie sur papiers anciens. L’atelier était animé par Françoise Saurel spécialiste en la matière. "Fanny Broderie" veillait au grain et dispensait explications et conseils avisés.

La vingtaine de participantes, ados, adultes et retraitées, est restée disciplinée, attentive et appliquée. À peine quelques chuchotis, sans doute pour échanger sur la méthode du picotage. Après le picotage, c’est avec le fil qu’il fallait compter et sans être une pro de la couture, avec un peu d’imagination, chacun arrivait à faire de très belles créations. Certaines n’étant pas terminées pas de souci elles seront fignolées à la maison. L’univers de Fanny Broderie est très féminin. Elle brode surtout des visages ou des silhouettes de femme associées à des fleurs ou des feuillages. Sa particularité, c’est de broder sur du papier vintage, comme des pages d’une ancienne encyclopédie, des partitions de musique ou des cartes postales du XIXe siècle… Les couleurs utilisées sont le rouge, le vert et le noir.

Enseignante de formation, originaire de Millau et depuis peu à la retraite, elle consacre beaucoup de temps à ce travail. Elle a participé au Salon d’Art amateur de Trémouilles, aux marchés de Noël autour de Millau. Cet été, elle exposera à Meyrueis en Lozère, début juillet (28 juin au 8 juillet). On peut suivre son travail sur le site Instagram #fanny.broderie.