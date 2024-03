Flavin. Commémoration du 19 mars : une cérémonie émouvante sous la pluie

En présence des porte-drapeaux et de quelques habitants de la commune, la commémoration de la Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc s’est tenue ce dimanche 24 mars, au monument aux morts.

Après lecture de message de Patricia Mirallès Secrétaire d’Etat auprès du ministre des Armées, chargée des Anciens combattants et de la mémoire, Hervé Costes maire de Flavin a procédé au dépôt d’une gerbe au pied du monument aux morts.

La cérémonie s’est clôturée par un vin d’honneur