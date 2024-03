Laissac-Sévérac l'Église. La programmation du club "Le Clouquié" a fait l’unanimité

L’Assemblée générale du club Le Clouquié s’est déroulée dernièrement, dans la salle des fêtes du village, selon un scénario maintenant bien rodé, à savoir : une projection vidéo par Jean-Pierre Franceschini, le spécialiste dans ce domaine, l’assemblée générale, puis, pour terminer un goûter sur des tables toujours magnifiquement décorées par Véronique Ala et ses assistantes aguerries.

Concernant le contenu de la réunion, les points essentiels retenus ont été : un accroissement constant du nombre des adhérents ; une situation financière très saine, une petite augmentation de la cotisation annuelle soutenue par la totalité des participants et l’évocation, dans un consensus général, des futurs projets d’animation et de sorties. Entre autres, une journée à Carcassonne est programmée le mardi 11 juin. Donc, à la grande satisfaction des adhérents et des membres du Bureau, le club fonctionne bien. Cela est dû aux membres du bureau, bien sûr, mais aussi à l’aide précieuse et régulière des nombreux adhérents bénévoles dont le concours est essentiel dans la logistique de toutes les animations. Les responsables du club les remercient chaleureusement.