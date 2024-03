Boussac. Les footballeurs ramènent un point de l’Ouest aveyronnais

En se déplaçant à Villeneuve d’Aveyron pour y affronter la formation Ouest aveyronnaise c’était une rencontre entre deux formations de ce que l’on nomme péjorativement le ventre mou du championnat.

Le début de la rencontre est parfaitement maîtrisé par l’équipe qui met à son actif une première mi-temps bien maîtrisée.

Cela se traduit logiquement par un très beau but sur un tir croisé de Mathis Calmels après une non moins belle passe en profondeur de Mathis Castan. Dommage que le portier local ait stoppé un penalty qui aurait permis aux violets de doubler la mise. Le deuxième acte montrera une tout autre configuration avec des joueurs locaux qui reprennent le match à leur compte face aux Boussacois quelque peu timorés et un peu émoussés physiquement.

Ils ont fait preuve malgré tout d’une bonne résilience jusqu’à la dernière minute de la rencontre où un penalty assassin les a contraints à partager les points.