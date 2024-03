Onet-le-Château. Séance de zoothérapie en plein air pour les résidents

Il faisait tellement beau que d’un commun accord entre résidents et animateurs, la séance de zoothérapie s’est déroulée au patio, un coin nature protégé de la résidence, à la plus grande joie de Nubis et Simba, la chienne et le chat de Manon, venus à la rencontre de nombreux résidents.

Comme à l’accoutumée, cela commence par "un petit tour de piste" agrémenté d’une petite douceur pour dire bonjour à chacun d’entre eux et bien sûr recevoir quelques caresses… Et la séance se poursuivra une bonne partie de l’après-midi, dans un partage très bénéfique pour les résidents, qui ne manquent pas ce moment mensuel d’échanges et de bien-être (mensuel, car Manon tourne chaque semaine dans une unité différente).

La jeune femme possède d’autres animaux qui viennent aussi à La Rossignole et accueille de nombreux groupes dans sa ferme pédagogique "Natur’ailes" située du côté de flavin, d’ailleurs les résidents de l’Ehpad y ont prévu une sortie dans le courant du mois de juin…