Olemps. Frelon asiatique : c’est le moment de mettre ses pièges en place

Avec l’arrivée du printemps le frelon asiatique refait son apparition sur le territoire. Dès l’apparition des premiers spécimens il est recommandé de prendre contact avec la mairie au 05 65 75 51 00. Celle-ci prend en charge son élimination depuis 2012. Le nid doit être identifié par un élu (référente Mme Théron-Canut) ou un agent municipal, qui demandera l’expertise d’un apiculteur. Le frelon asiatique est très différent de son cousin européen, il est surtout reconnaissable par sa taille (plus petit) et son aspect, plus sombre. Son nid possède une petite ouverture qui se situe plutôt en bas puis sur le côté lorsqu’il dépasse 15 cm de diamètre. Il est caractérisé par de petites écailles concentriques. Le nid est plutôt sphérique et beaucoup moins caché que celui du frelon européen. Pour réaliser un piège : prenez une bouteille en plastique, coupez la partie supérieure et retourner à l’intérieur de la bouteille. Versez un peu de bière et de sirop dans le fond et suspendez votre piège (l’alcool permet de repousser les abeilles). Le piégeage fait au printemps permet la capture des reines et prévient la formation des nids afin d’éviter les fortes prédations observées en été et en début d’automne.