Saint-Saturnin-de-Lenne. Inspection annuelle des brigades de Campagnac et Sévérac-d’Aveyron

Récemment a eu lieu à Saint-Saturnin-de-Lenne l’inspection annoncée annuelle par le chef d’escadron Moinet, commandant de la brigade départementale de Millau, de la communauté de Brigade de Campagnac et Severac-d’Aveyron, sous la responsabilité du major Hugon.

C’était l’occasion pour la gendarmerie de faire un bilan de ses activités et de sa présence sur le territoire.

La tenue d’une telle revue, en présence des maires et élus du secteur, dans la petite commune rurale de Saint-Saturnin-de-Lenne témoigne de la volonté de la gendarmerie d’être présente bien au-delà des bourgs centre pour sécuriser également les zones plus en retrait. Cette démarche témoigne également de la vitalité de Saint-Saturnin où se tiennent de plus en plus souvent des manifestations de ce type.

A cette occasion, le commandant a salué le travail des deux brigades de gendarmerie dont le bilan 2023, tout comme celui de 2022, s’avère excellent. Un seul accident routier corporel avec un seul blessé sur l’année est le résultat d’une présence importante des gendarmes sur le réseau routier.

De par ailleurs, le commandant souligne le faible taux de délinquance sur le secteur, même si bien sûr chaque délit est à déplorer, avec un taux de résolution important. Pour assurer la sécurité de tous lors des manifestations agricoles de ce début d’année, la présence particulièrement soutenue de la gendarmerie a également été mise en avant.

Pour sa part, Yves Bioulac, maire de Saint-Saturnin, après avoir accueilli et remercié tant la gendarmerie que les maires du voisinage de leur présence ce jour, s’est félicité de l’excellente collaboration entre la municipalité et le major Hugon lui-même, mais aussi, au quotidien, avec la brigade de Campagnac.

Cette bonne concertation a tout particulièrement permis de régler certains désordres venus perturber la sérénité de la commune.

Importance de la relation avec les maires

Le major Hugon, détaillant l’activité des deux brigades dont il a la responsabilité, a tout particulièrement remercié mesdames et messieurs les gendarmes pour leur implication au service des populations, soulignant la noblesse de leur métier en regard de la société.

Il a également mis en avant l’importance des relations entre les élus locaux et ses services pour une efficacité maximale.

Au terme de ces allocutions, un apéritif fut partagé, avec sobriété, avant que le corps de gendarmerie ne rejoigne le Saint Sat’pour un déjeuner amélioré afin d’entretenir la motivation des militaires autour de leur mission.