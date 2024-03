Onet-le-Château. Quand les jeunes imaginent l’énergie de demain

86 étudiants ont participé au "hacka-matha", le premier concours itinérant dédié à la méthanisation, initié par GRDF, en direction des lycées agricoles.

Le challenge a lieu dans toute la France, mais à La Roque, c’était une première eu égard au nombre de participants, un nouveau défi pour les organisateurs, mais pour le lycée, une évidence.

"Nous sommes déjà dans une démarche d’énergie nouvelle et renouvelable, cela fait partie de la formation des jeunes. Pour ce challenge, on s’est focalisé sur la méthanisation, avec des visites sur le terrain et un travail de fond avec GRDF", explique le professeur référent.

Concrètement, après une présentation sur les enjeux et les avantages pour la filière agricole, chaque groupe constitué "a planché" sur quatre thèmes : "digestat et préservation des sols", "lutter contre l’agri-bashing", "intrants et sources d’approvisionnement" et "les énergies renouvelables dans l’agriculture".

Chaque équipe a pu échanger, exprimer des idées et proposer des solutions innovantes, qui ont été présentées à tour de rôle, lors d’un grand oral chronométré, devant un jury qui a ensuite délibéré sur les idées les plus pertinentes. In fine, trois équipes ont été mises à l’honneur et ont reçu félicitations et récompenses de ce dernier : il s’agit en premier d’un jeu "agri-poli", à la fois en ligne et sur plateau (genre Monopoly) sur la méthanisation, puis une étude sur le label de Digestat et enfin "agri-mix", pour un épandage calculé en fonction des terrains, des cultures et du climat.

Cette journée extrêmement enrichissante s’est terminée autour d’un goûter partagé.