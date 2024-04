Saint-Amans-des-Cots. Saison ouverte au camping La Vernhe

Jusqu’au 10 novembre, Françoise vous accueille au camping municipal de Saint-Amans-des-Côts, "La Vernhe" situé sur une pente douce semi-ombragée dans un cadre de verdure de 1,7 hectare. Petites nouveautés : les terrasses des maisons de camping 4 places sont couvertes comme les 6 places. Pour le bien-être des clients, des bouilloires et des grilles pains ont été ajoutés dans les hébergements et un kit hygiène est également à disposition dans chaque logement à l’arrivée des clients. Tous les dimanches de juillet et d’août, un pot d’accueil est offert en fin de journée. Dans une ambiance conviviale, le territoire et les animations de la semaine seront présentés, permettant ainsi de découvrir les nombreuses activités qui pourront guider les vacances. Équipé de la Wi-Fi gratuite, le camping se compose de 12 chalets dont un pour personne à mobilité réduite, 4 maisons de camping et 29 emplacements de camping avec un point vidage camping-car. Les animaux de compagnie sont acceptés dans les hébergements et sur le camping. A quelques mètres se situent des cours de tennis, terrains de quilles et de pétanque, une aire multisport et un étang où la pêche est possible en juillet et août.

Le camping a pour thématique la randonnée dont une quinzaine de parcours alentour avec les itinéraires disponibles sur fiches à l’office de tourisme. Renseignements et réservations : 05 65 44 89 02 ou 06 30 27 05 91.