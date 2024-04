Montrozier. La nouvelle saison débute au musée

Après plusieurs mois de fermeture hivernale consacrés à la préparation de la saison 2024, le musée de Montrozier a rouvert ses portes depuis le 2 avril. De nouvelles expositions attendent cette année les visiteurs, du mardi au vendredi, de 14 h à 18 h en avril et mai. L’exposition consacrée au site préhistorique de Roquemissou situé sur la commune est désormais proposée au sein des collections permanentes dans la salle voûtée, avec une scénographie repensée. Les premières activités en direction du public seront proposées à l’occasion des vacances de Pâques. Au programme du mardi au vendredi à 14 h 30 : initiation à la fouille archéologique mardi 9 et 16 avril (1 h 30) ; peinture sur bois d’animaux préhistoriques avec l’artiste et illustratrice Stéphanie Frayssinet, les mercredis 10 et 17 avril (2 h 30) ; chasse et pêche à la préhistoire les jeudis 11 et 18 avril (1 h 30) et la découverture du Trésor de Goutrens les vendredis 12 et 19 avril (1 h 15). Ces activités sont proposées pour les enfants, les adultes peuvent également participer à ces ateliers. Il est préférable de réserver auprès du musée au 05 65 70 75 00.

Par ailleurs, l’équipe du musée termine la préparation d’une exposition inédite "Aux sources de l’Aveyron et de la Serre. 5 000 ans de peuplement". Elle sera dévoilée début mai, quelques jours avant la Nuit des musées qui aura lieu le samedi 18 mai.