Aveyron : le projet de ces lycéens de l’Imac a séduit le jury aux olympiades de la biologie

Cette compétition prestigieuse rassemble des lycéens passionnés de sciences venus de toute la France pour présenter leurs projets de recherche.

Quatre élèves de l’établissement de l’Immaculée Conception ont participé à ces Olympiades nationales de la biologie. Un projet récompensé aux Olympiades académiques.

Helga, Lina, Nolan et Nathan, les quatre lycéens en question, ont remporté les Olympiades académiques de la Biologie à Toulouse.

Leur projet, intitulé "La trame noire : une solution pour la biodiversité ?", a séduit le jury par sa démarche expérimentale rigoureuse et son approche novatrice.

Une étude sur l’impact de la pollution lumineuse

Ces lycéens se sont penchés sur l’impact de la pollution lumineuse sur la biodiversité. Ils ont réalisé des mesures de l’éclairement nocturne, des expériences de germination et de croissance de plantes, ainsi que des modélisations numériques des interactions entre espèces. Ils ont même observé le comportement d’une phalène velue, autrement dit un papillon de nuit, réveillée en plein mois de janvier pour comprendre les interactions entre les espèces nocturnes et l’éclairage public. Leur étude a révélé que l’éclairage public fragmente l’habitat des espèces nocturnes, et que l’extinction des lumières de la ville permet de rétablir des corridors écologiques, ce qui constitue la trame noire. Cette découverte a des implications pour la préservation de la biodiversité.

Un travail d’équipe salué par leur professeur

Leur professeur de SVT (Sciences de la Vie et de la Terre), Séverine Lemmet, a salué leur travail d’équipe et leur engagement dans ce projet. "Cette expérience leur a permis de développer des compétences numériques et audiovisuelles, ainsi que leur capacité à prendre la parole en public. Des vocations pour la recherche en Biologie sont peut-être en train de naître", a-t-elle déclaré.

Les élèves ont ensuite participé aux Olympiades nationales de biologie à Toulouse le 6 avril, où ils ont défendu leur projet contre 30 autres académies. Bien qu’ils n’aient pas remporté la compétition, leur participation a été saluée comme une expérience enrichissante et une occasion de développer leur goût pour les sciences.

Félicitations à Helga, Lina, Nolan et Nathan pour leur travail acharné et leur engagement en faveur de la préservation de la biodiversité. Leur projet est un exemple inspirant de la façon dont les jeunes peuvent contribuer à la recherche scientifique et à la protection de l’environnement.