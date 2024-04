Saint-Amans-des-Cots. La cabrette s’invite au collège de la Viadène

Jean-Louis Claveyrole, accompagné de Stéfan Baures, sont venus la semaine dernière au collège de la Viadène à la rencontre d’élèves de diverses classes dont celles d’Occitan avec leur professeure Mme Gros. À l’aide d’instruments et de pièces les composants, ils ont dévoilé l’historique de "la Cabrette" qui tient ses origines de la cornemuse.

Très attentifs et très curieux, les élèves ont découvert l’histoire de cet instrument à vent qu’ils connaissent au moins de nom puisqu’il était encore très joué les jours de fêtes et dans de nombreux foyers jusqu’à la génération de leurs grands-parents. Jean-Louis, "facteur" de cabrette, comme on appelle leurs fabricants, est le conservateur et le guide du "Musée des cornemuses du monde" à Vines. Il a su captiver les élèves : "Déjà 5000, avant Jésus-Christ, il a été trouvé dans un sarcophage en Mésopotamie un instrument ressemblant à une cornemuse. Les premiers écrits sur l’origine de cet instrument datent des gréco-romain. Néron jouait de la cornemuse, instrument avec une réserve d’air dans une poche. Au temps des Rois, la cornemuse s’appelait Musette. Les Auvergnats ont copié la petite "musette royal", et c’est pourquoi ils ont appelé leur instrument à cette époque-là "musette". Puis l’apparence de la "musette" a changée, elle a été personnalisée avec une anche double et le sac à vent était composé de cuir de chèvre, d’où le nom de "cabrette"".

Toutes sont construites avec un soufflet pour la réserve d’air et un ou plusieurs tuyaux à anche pour émettre un son continu activé soit par la bouche, soit avec le bras sur le soufflet. Cette passionnante intervention s’est terminée par une belle interprétation d’une élève, Anissa Vigier qui prend des cours de cabrette puis d’un brise-pied, danse interprétée par les élèves aux sons de la cabrette et de l’accordéon. - Information et réservation : maison.cabrette@orange.fr ou par téléphone au 06 43 32 48 88. Site weeb www.museedescornemuses.com