Espalion. Pauline a animé un atelier buffet gourmand et économique

Le projet "Du champ à l’assiette" rassemble des personnes de tous âges autour d’ateliers de cuisine mensuels pour partager des moments conviviaux. Atelier buffet avec Pauline de "Pohème traiteur". Après une journée réussie de confection de confiture en octobre 2023, des seniors ont appris à organiser un buffet avec Pauline de "Pohème traiteur" à Espalion.

Pauline, joyeuse et passionnée, a su écouter et partager ses astuces pour préparer des plats gourmands et économiques.

Lors du premier atelier, le groupe a préparé une salade équilibrée et savoureuse, et lors du deuxième, ils ont confectionné une tarte rustique et des soleils de Marcillac à la fleur d’oranger.

Ces ateliers aideront les participants à préparer un buffet sucré pour la journée du partage le 9 juin, où tous les habitants sont invités à venir pique-niquer en apportant un plat salé.

Un prochain rendez-vous est programmé, avec une naturopathe pour en apprendre davantage sur les modes de cuisson, de conservation et les bases d’un repas équilibré.