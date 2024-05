Au Japon, les corbeaux sont chassés des rues de Tokyo par leurs propres cris

(ETX Daily Up) - Les corbeaux sont souvent mal-aimés à cause des dégâts qu’ils génèrent à la campagne, comme en ville. Ces oiseaux provoquent particulièrement beaucoup de dégâts à Tokyo, où ils vandalisent les poubelles de la ville. De quoi pousser l’une des mairies de la capitale nippone à se saisir de ce problème d’une façon peu commune.

La municipalité d’Adachi a décidé d’installer des haut-parleurs "anti-corbeau" pour dissuader les corvidés de s’attaquer aux ordures des quelques 700.000 riverains qui y vivent. Car, au Japon, les riverains ne mettent pas leurs détritus dans de grandes poubelles en plastique, comme dans de nombreux pays. Ils mettent leurs sacs remplis de déchets sous une sorte de filet de protection, avant le passage des éboueurs. Une mesure de précaution qui ne dissuade guère les corbeaux de s’attaquer aux sacs-poubelle qui jonchent les rues, à la recherche de restes de nourriture.

À l’inverse, les haut-parleurs anti-corbeau ont un fort pouvoir dissuasif auprès des volatiles. Pour cause, ces petits appareils ont la particularité de diffuser des enregistrements de croassements. Ils sont équipés de détecteurs infrarouge afin qu’ils puissent se mettre en marche dès qu’un corbeau s’approche un peu trop près d’une pile de déchets. L’oiseau, apeuré par les cris de ses congénères, s’enfuit précipitamment, sans avoir endommagé les sacs-poubelle, comme on peut le voir dans une vidéo sur YouTube.





Cette invention surprenante sort tout droit des laboratoires de CrowLab, une entreprise spécialisée basée à Utsunomiya City, dans la préfecture de Tochigi. Pendant vingt ans, les chercheurs de CrowLab ont étudié le comportement des corbeaux et ont enregistré plus de 10.000 croassements différents, selon Japan Today. Après des heures d’écoute, ils ont réussi à identifier et à isoler les cris que poussent les corbeaux pour effrayer un prédateur potentiel.

Ce sont ces vocalisations que diffusent les haut-parleurs anti-corbeau dont la mairie d’Adachi a fait l’acquisition. Elle a testé leur efficacité entre les mois de juin et de septembre 2023, et a constaté que, durant cette période, les destructions de poubelles ont considérablement baissé à proximité de certains points de collecte des déchets de la ville, d’après Japan Today.

Étonnamment, ces équipements auraient un effet positif sur les humains. Les croassements pousseraient les riverains à mieux ranger leurs sacs d’ordures sous les filets de protection prévus à cet effet, ce qui améliore la collecte des déchets ménagers.

Reste à savoir si d’autres municipalités tokyoïtes s’équiperont, elles aussi, de haut-parleurs anti-corbeau. La capitale japonaise mène la guerre aux corbeaux depuis le début des années 2000. En vingt ans, 243.000 volatiles ont été capturés et abattus dans la mégalopole, selon le Sunday Times qui cite des chiffres du gouvernement métropolitain de Tokyo. Mais les associations de protection des animaux désapprouvent cette politique de régulation des corbeaux, et militent pour de nouvelles méthodes plus respectueuses du bien-être animal et de l’environnement.