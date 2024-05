Réquista. Aux bonnes affaires de Tom et Lili

À Réquista ça bouge ! Des commerces s’ouvrent, ainsi une nouvelle enseigne vient de voir le jour. Il s’agit du magasin "Les bonnes affaires de Tom et Lili" au 6 avenue de la FontBlanche à Réquista (non loin de la laiterie et en face des ateliers municipaux). C’est une activité de déstockage qui propose à la vente des articles divers en alimentaire, bazar, produits d’hygiène et autres à petits prix, dans la limite des stocks disponibles. Ouvert du mardi au vendredi de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures et le samedi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures. Informations au 06 70 94 57 78 ou au 06 28 33 62 85.