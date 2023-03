Le soleil va régner en maître à Rodez et en Aveyron ce lundi : voici les prévisions de Météo France

Une nouvelle semaine démarre, et elle se lancera avec un grand soleil à Rodez et en Aveyron. Voici la météo de ce lundi 20 mars 2023.

Quelque peu capricieuse ce week-end des 18 et 19 mars, avec notamment une vigilance jaune pour les orages, la météo sera bien plus agréable pour commencer l'avant-dernière semaine du mois. À Rodez et en Aveyron, le soleil régnera en maître !

Grand soleil sur le Piton

Des éclaircies le matin et un grand soleil pour le reste de la journée : c'est ce que le ciel réserve aux Ruthénois, ce lundi 20 mars 2023. Les températures seront de 5°C le matin, et 12°C dans l'après-midi.

Une belle journée s'annonce à Rodez, ce lundi 20 mars 2023. Météo France - Capture d'écran

Beau lundi en Aveyron

Journée ensoleillée et températures agréables : l'Aveyron vivra, lui aussi, un très bon lundi. Le soleil brillera sur l'ensemble du département. Le mercure ira jusqu'à 15°C du côté d'Espalion et Villefranche-de-Rouergue, et 14°C à Entraygues-sur-Truyère, Millau, Saint-Affrique et Nant.