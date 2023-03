Réforme des retraites : des rassemblements à Millau et Capdenac avant la grève du 28 mars

Des actions sont menées en Aveyron pour préparer les manifestations de mardi 28 mars.

Les opposants à la réforme des retraites se feront de nouveau entendre en Aveyron lors de l'appel à la grève nationale mardi 28 mars 2023. Lors de ce dixième acte de mobilisation, cinq rassemblements ont été prévus :

Rodez : au jardin public à 12 heures

Villefranche-de-Rouergue : sur la place de la République à 17 h 30

Decazeville : au jardin public à 11 h 30

Millau : devant la gare à 12 heures

Saint-Affrique : au kiosque à 12 heures

Avant cette journée, pas question de se relâcher. Environ 150 manifestants étaient réunis ce samedi matin à Millau, devant la permanence du député de la majorité présentiel, Jean-François Rousset. Une manière de "rappeler et de confirmer que sa position concernant la réforme est inacceptable", explique l'intersyndicale aveyronnaise.

Des opérations de tractage jusqu'à mardi

Ce même samedi matin, environ 80 personnes étaient rassemblées à Capdenac-Gare pour affirmer une "détermination intacte" du mouvement dans le département. L'occasion de mener une opération de tractage pour informer un maximum de personnes de la manifestation de mardi.

À Decazeville, Villefranche-de-Rouergue et Rodez, des actions seront également menées jusqu'à mardi pour inviter le plus d'Aveyronnais que possible à se joindre aux différents cortèges.

