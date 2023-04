Cransac. La cité thermale présente des finances saines

Mardi dernier, l’hémicycle cransacois affichait quasiment complet pour la réunion de conseil municipal, et il a accueilli Francis Gres qui remplace dans l’équipe de la majorité Paul Aguiar démissionnaire. Il est vrai que la présentation des comptes administratifs du budget principal et de ceux annexes est un moment important dans la vie d’une commune, car c’est le document comptable de vérité sur la gestion financière de la ville au cours de l’exercice précédent et ce sont sur ses résultats que se monte le budget prévisionnel.

Focus sur l’ordre du jour

Néanmoins ce sujet important a été quelque peu éclipsé par une déclaration du maire Michel Raffi, prévue en fin de séance. L’hémicycle savait qu’il s’agissait de l’annonce officielle de sa démission de maire et qu’il présidait donc son dernier conseil municipal. Ce qui expliquait également la présence des conseillers départementaux Graziella Piérini et Hélian Cabrolier. La présence de Marina Selenas, inspectrice des impôts en charge des relations avec les collectivités, était plus en phase avec l’ordre du jour. C’est le premier adjoint, Michel Cannac, qui s’est chargé de présenter les comptes administratifs. Pour celui du budget principal, il rappelle "lors du montage du budget primitif 2022, nous avons été prudents pour la colonne recettes et un peu plus large pour celle des dépenses". Au final pour la section fonctionnement, en recettes 1,97 M€ et en dépenses 1,68 M€ soit un excédent de 291 225 €. Pour la section investissement, recettes 0,73 M€ et en dépenses 0,47 M€. L’excédent de fonctionnement, 291 225 € cumulé aux résultats antérieurs reportés 168 635 € donne un résultat à affecter de 459 860 €, réparti pour 289 860 € en section investissement et 170 000 € en fonctionnement.

Deux voix contre pour le compte administratif du budget principal et unanimité pour ceux annexes, Camping, CCAS, lotissement, et chauffage urbain. Marina Selenas présente les comptes de gestion qui sont conformes aux comptes administratifs.

Elle apporte au cours de son intervention des explications techniques. Ensuite, par le biais de la valorisation des comptes, elle établit des projections de comparaison avec des communes de strate similaire ainsi qu’une comparaison à l’échelle du département. Elle conclue "La situation financière de la ville est saine, mais elle est tributaire des recettes liées aux produits des jeux et de la dotation de solidarité rurale (DSR)".