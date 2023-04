Ils ont interrogé Elisabeth Borne : ces lecteurs de Centre Presse Aveyron livrent leurs impressions

La visite d'Elisabeth Borne dans notre département, ce vendredi 7 avril 2023, s'est conclue par un face-à-face avec les lecteurs de Centre Presse Aveyron, à Rodez. Six d'entre eux ont pu échanger avec la Première ministre.

Après une visite de la maison de santé rurale de Salles-Curan dans la matinée et de l'hôpital de Rodez à la mi-journée, Elisabeth Borne a terminé son escapade aveyronnaise par un face-à-face avec les lecteurs de Centre Presse Aveyron. Certains d'entre eux ont livré leurs impressions, quelques minutes après le départ de la Première ministre.

A lire aussi : REPLAY. Élisabeth Borne a répondu aux lecteurs de Centre Presse Aveyron : revivez leurs échanges

"J'ai senti qu'elle m'écoutait"

Parmi les six lecteurs qui ont pu s'exprimer avec la cheffe du gouvernement, Elodie Gardes. Maire de Lassous depuis 2008, l'élue de 49 ans a salué "une très très belle expérience, un beau moment d'échange avec une équipe venue d'horizons différents". La première édile, qui dit ne pas "être forcément venue avec des questions", tenait à "faire part du quotidien du monde rural quand on est élu local. J'ai senti qu'elle m'écoutait".

"Je pense que ça n'arrivera plus dans ma vie !"

Ghislain Anglade, boulanger à Rodez et âgé de 40 ans, a également pu questionner la Première ministre. Il a mesuré la singularité du rendez-vous de ce vendredi 7 avril. "C'était une très belle expérience, je pense que ça n'arrivera plus dans ma vie", a-t-il débriefé. Le Ruthénois a considéré qu'Elisabeth Borne avait mis les lecteurs "à l'aise, je l'ai trouvée assez détendue et finalement, elle a pu répondre avec assez de simplicité à nos questions".

"Les réponses sont un peu standardisées"

Responsable qualité et gestion des risques au centre de soin de suite et réadaptation (SSR) de Ceignac, Sylvie Chauchard, 52 ans, a trouvé dans cet échange "une proximité un peu différente de la représentation que l'on a à la télévision". Si elle a noté des "réponses un peu standardisées, génériques" chez la Première ministre, la quinquagénaire remarque que "l'on a pu dire ce que l'on voulait. Je me suis senti écoutée. On aurait aimé approfondir un petit peu, mais dans l'ensemble, c'était intéressant".

Sylvie Chauchard, ancienne cadre infirmière à l'hôpital de Rodez, réagit à sa rencontre avec Elisabeth Borne dans les locaux de Centre Presse Aveyron.#aveyron #Rodez #ElisabethBorne pic.twitter.com/nEBy8kxe34 — CentrePresseAveyron (@CPAveyron) April 7, 2023

A lire aussi : Des tensions avec Emmanuel Macron ? "On est totalement aligné", répond Elisabeth Borne, à Rodez