Le Nayrac. Extinction de l’éclairage public

Depuis quelques semaines, l’éclairage public est éteint de 23 h à 6 h du matin au village et dans les hameaux de la commune.

Il n’y aura pas d’allumage le matin entre le 1er juin et le 1er septembre mais pour quelques manifestations nocturnes, les horaires pourront être modifiés. Selon l’étude réalisée en amont, cela allégerait la facture électrique de 8 272 € par an. Cette réduction pourra être plus importante en tenant compte du remplacement des luminaires. C’est déjà le cas pour 41 d’entre eux situés sur la route de St-Amans, route de Laguiole, le tour de l’Eglise, et la route de Malac (secteur des HLM) (remplacés en 2022 pour un total à la charge de la commune de 36 595 €), et récemment 45 autres, situés sur l’Avenue d’Estaing (total à la charge de la collectivité : 39 793 €) et d’autres le seront en fin d’année au cœur du village, à la Zone Artisanale, au lotissement des Landes et progressivement sur toute la commune. C’est aussi un pas de plus vers la protection de la biodiversité en réduisant la pollution visuelle nocturne.