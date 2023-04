Saint-Saturnin-de-Lenne. Un après-midi de loisirs créatifs pour les enfants unanimement apprécié

Une vingtaine d’enfants venus de Saint-Saturnin et des villages voisins ont participé à un après-midi de loisirs créatifs organisé par l’association "L’élan de Saint Sat", à la salle des fêtes. Dès 14 h, ils étaient impatients de réaliser les objets proposés par les animatrices du jour. D’un atelier à l’autre ils ont pu réaliser et décorer un panier, un poussin, un lapin, une cocotte… Les petits bras étaient chargés. Il a fallu faire appel aux parents ou grands-parents pour garder ces trésors. En effet il restait encore à colorier les dessins et à aller sur le tapis de lecture faire vivre diverses marionnettes (ours, loup, princesse, chaperon rouge, etc) dans de belles histoires bien à eux. Ensuite, pour une chasse aux œufs, tous se sont précipités sur le terrain de camping à la recherche des chocolats du jour. Un goûter proposant de bons gâteaux faits maison a été très apprécié de tous les participants.

Un bien agréable après-midi, bien rempli, qui a permis aux enfants de se retrouver et de partager de beaux moments.