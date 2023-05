Football : Rodez-Paris FC, les clés du match

Le Raf accueille les Parisiens ce samedi 13 mai, à 19 heures.

Cap sur le maintien pour Rodez ? Une victoire contre le Paris FC, samedi 13 mai, pourrait grandement rapprocher les Aveyronnais de leur objectif de prolonger leur séjour en Ligue 2. À quatre journées de la fin, les partenaires de Rémy Boissier pointent à la 13e place, avec quatre longueurs d'avance sur Laval, le premier relégable.

Repartir de l'avant

Cinq jours après un revers au Havre (1-0), les Ruthénois vont tenter de repartir de l'avant dans leur stade Paul-Lignon, où ils restent sur quatre matches sans défaite. Didier Santini, l'entraîneur, pourra compter sur les mêmes forces vives que ces dernières semaines, puisque Joris Chougrani, Aymen Abdennour, Kevin Boma et Andy Pembélé, prêté par le Paris FC, sont toujours blessés.

Des absents de marque à Paris

Côté parisien, la fin de saison ne comporte plus d'enjeu, sinon celui de finir le plus haut possible. Actuels 9es, les hommes de Thierry Laurey n'ont plus rien à craindre ni à espérer. Cela ne signifie pas pour autant qu'ils se présenteront démobilisés sur la pelouse de Paul-Lignon, d'autant qu'ils restent sur une bonne passe, avec sept points pris lors des trois derniers matches et de bonnes dispositions dans le jeu.

Plusieurs absences de marque sont toutefois à déplorer, puisque le titulaire habituel Samir Chergui et l'homme en forme Ilan Kebbal sont blessés, tandis que l'un des tauliers du milieu, Jonathan Iglesias, ne figure pas non plus dans le groupe.

Les groupes