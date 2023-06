Tourisme en Aveyron : les feux sont au vert avant d'attaquer l'été

Malgré une météo pluvieuse gâchant quelque peu la fête, le printemps offre certaines promesses aux professionnels du tourisme avant l'été.

De l'espoir, c'est certainement le sentiment qui accompagne les professionnels du tourisme avant d'attaquer l'été. Si ce printemps n'a pas été parfait, avec en tête une météo pluvieuse freinant quelque peu l'activité, l'optimisme est de mise pour l'Agence départementale de l'attractivité et du tourisme de l'Aveyron (Adat). Dans sa note de conjoncture, elle juge cette avant-saison "réussie". "Le secteur du tourisme a pu bénéficier d'un calendrier favorable avec de nombreux week-ends rallongés. Le pont de l'Ascension et le week-end de Pentecôte apparaissent comme les plus réussis en matière de fréquentation", précisent les services.

En ce sens, le nombre de nuitées enregistré sur cette période s'avère être légèrement supérieur par rapport à l'année 2022, notamment lors des vacances de Pâques, avec une hausse de 11 %. Une clientèle provenant majoritairement des départements limitrophes, l'Hérault et la Haute-Garonne en tête, mais également de la capitale. À cela s'ajoute une clientèle étrangère "déjà bien présente" assure l'Adat, provenant majoritairement des Pays-Bas. De ce fait, 70 % des professionnels interrogés s'estiment satisfaits de ce printemps 2023. Un sentiment visiblement partagé par les visiteurs, qui octroient la note moyenne de 8.8 sur 10 à l'Aveyron à l'issue de leur séjour.

Un contraste reste toutefois à noter, le porte-monnaie des visiteurs semble se restreindre. "Les prestataires du tourisme observent une forte baisse du pouvoir d'achat de leur clientèle, impacté par la conjoncture économique", observe l'Adat.

Un été prometteur

Tout ceci laisse tout de même de belles espérances pour l'économie aveyronnaise. Car si l'avant-saison constitue une belle part du gâteau, ce seront avant tout les mois de juillet et d'août qui seront décisifs. "Au vu du bon niveau des réservations affiché pour cet été dans les hébergements, les professionnels sont confiants et optimistes", note le Département. Le secteur du locatif est principalement plébiscité, 56 % estiment à ce jour les réservations pour juillet encourageantes, ce taux monte à 63 % pour le mois d'août. Malgré cette satisfaction, les modes de consommation évoluent et de plus en plus de réservations de dernière minute sont attendues.

Une crainte réside tout de même, celle de ne pas avoir assez de main-d’œuvre pour assurer pleinement cette saison. 49 % des prestataires interrogés par l'Adat éprouvent des difficultés de recrutement, dont 71 % dans le secteur de l'hôtellerie. Une véritable épine dans le pied du tourisme aveyronnais.