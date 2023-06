Chantier Lyon-Turin : 3 000 manifestants, 2 000 policiers et gendarmes... Pourquoi une mobilisation sous haute tension est à craindre ?

Les autorités craignent des débordements lors de la manifestation prévue ce samedi en Savoie.

Les autorités craignent une manifestation sous haute tension ce week-end dans la vallée de la Maurienne, en Savoie, où plusieurs organisations écologistes ont appelé à se mobiliser contre le projet de ligne ferroviaire Lyon-Turin.

Entre 3 000 et 4 000 manifestants pourraient se rassembler, la préfecture de Savoie fait aussi part de "400 radicaux susceptibles de provoquer de graves troubles à l'ordre public". Toute manifestation ou rassemblement sur la voie publique a été interdite jusqu'à lundi 19 juin dans plusieurs communes de la vallée. La préfecture annonce aussi que 2 000 gendarmes et policiers vont être mobilisés tout le week-end, avec 60 pompiers et des moyens du SAMU.

L'association "Les Soulèvements de la Terre", qui est sous la menace d'une dissolution demandée par le gouvernement, a répondu sur Twitter à l'arrêté préfectoral : "malgré l'interdiction, la mobilisation internationale contre le Lyon-Turin aura bien lieu".

Malgré nos disussions avec la Préfecture et les modifications aportées à notre parcours selon leur demande, la demande de manifestation portée par 11 organisations a été rejetée.



Mais, la mobilisation internationale contre le #LyonTurin aura bien lieu !

Demande de dissolution des "Soulèvements de la Terre" Après les violentes altercations de Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait demandé la dissolution du collectif écologiste "Les Soulèvements de la Terre". En début de semaine, Emmanuel Macron a remis le sujet à l'ordre du jour. Le mouvement, né en 2021 dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, a multiplé les combats jusqu'à aujourd'hui.

Quand aura lieu la manifestation ?

Les opposants au chantier Lton-Turin comptent se rassembler dès ce vendredi 16 juin en milieu d'après-midi et y passer la nuit. C'est ce samedi en fin de matinée que la manifestation devrait être menée, et le rassemblement durera jusqu'à dimanche.

C'est le même schéma qu'à Sainte-Soline, où la situation avait gravement dégénéré, mais c'est aussi le même programme que pour la manifestation qui s'est déroulée dans le calme dans le Tarn lors de la mobilisation contre le projet d'autoroute A69 entre Toulouse et Castres, en avril dernier.

Onze organisations ont annoncé leur présence pour manifester. Certains élus ont aussi annoncé leur participation, comme le maire écologiste de Grenoble Eric Piolle et la députée LFI Mathilde Panot.

Contre quoi manifestent les écologistes ?

Le projet de ligne ferroviaire Lyon-Turin prévoit de forer environ 260 kilomètres de galeries à travers les Alpes. Les manifestants estiment qu'il s'agit d'un "programme de destruction massif", pointant du doigt des nappes phréatiques percées et des terres agricoles artificialisées pour mettre en place le chantier.

Pourquoi craint-on des débordements ?

Au-delà du fait que les manifestants ont l'intention de défiler malgré l'interdiction de la préfecture, des éléments à risque pourraient prendre part au cortège. Des participants français, suisses et italiens radicaux sont pointés du doigt.

"Plusieurs éléments nous font craindre que les manifestants ne viennent pas tous avec des intentions pacifiques", a partagé Jérémy Tracq, maire de Bessans et vice-président de la Communauté de communes Haute-Maurienne Vanoise, auprès de BFMTV. "Sur les réseaux sociaux, différents appels invitent à la désobéissance civile et à s'inspirer de Notre-Dame-des-Landes et d'autres ZAD, de Sainte-Soline, à occuper les gares, à suivre les convois de fret, à établir des campements sur le tracé Lyon-Turin".

À l’issue des très violents affrontements à Sainte-Soline, deux manifestants ont été plongés dans le coma, et les organisateurs faisaient part de 200 blessés. Le procureur de Niort avait annoncé que 47 gendarmes avaient été blessés.