Aveyron : Cransac célèbre les 20 ans du nouveau thermalisme

Seule de ce type en Aveyron, la station thermale cransacoise a encore de beaux jours devant elle.

En fin de semaine, dans le hall d’accueil de la station thermale cransacoise, il y avait nombre d’autorités civiles au mètre carré. Des élus locaux et communautaires, des représentants de l’État, de la Région du Département, un député, un sénateur, tous avaient répondu à l’invitation émise par les Thermes de Cransac pour célébrer un double anniversaire : celui des 20 ans du bâtiment et les 60 ans du renouveau du thermalisme.

Éléonore Gérard, présidente de la chaîne Thermale du Soleil, était au côté de Nicolas Jacquemin, directeur de la station cransacoise et l’homme-orchestre de cette soirée du double anniversaire, pour accueillir les nombreux invités. Nicolas Jacquemin retrace la genèse de ce bâtiment, "qui, vers la fin des années 90, a été le fruit de la rencontre entre Adrien Barthélémy, PDG de la chaîne Thermale du Soleil, et Jean Puech, président du conseil départemental. La suite, en 2001, fut la première pierre posée par Christine Barthélémy et Michel Guérard de la Chaîne Thermale du Soleil. Septembre 2003, inauguration du bâtiment en présence du ministre Dominique Busserau. 2008, retour de l’eau avec le vaporarium grâce à la source Geneviève. 2011, nouveau soin d’eau avec les cataplasmes et, en parallèle, en 2016, les curistes franchissent la barre des 5 000".

Un fleuron de l’Aveyron

Dans son intervention, le maire de Cransac Bernard Canac rappellera l’implication décisive des deux hommes cités par Nicolas Jacquemin, mais ajoutera les noms de Paul Oustry, André Requi deux anciens maires, de Michel Astor, d’Henri Lazies, du Dr Lachand, de Mme Kerbrat et de bien d’autres encore qui en 1962, à peine les mines fermées, ont relevé cet incroyable défi du thermalisme. "Le travail finit toujours par payer et avec mon équipe, nous n’avons pas l’intention de nous arrêter en si bon chemin. La dynamique est lancée. Cransac à un potentiel et nous allons l’exploiter pleinement". Jean-Luc Calmelly pour le Département, Stéphane Bérard pour la Région, le député Laurent Alexandre et le préfet Charles Giusti salueront unanimement "la beauté de ce bâtiment, installé au cœur de la plus grande forêt de robiniers d’Europe". Jean Luc Calmelly s’est dit "heureux d’être présent au 20e anniversaire de cette structure, la seule station thermale du département, destination du bien-être et de remise en forme, qui valorise l’image de l’Aveyron."

Stéphane Bérard parlera "du chemin parcouru en 20 ans". Il ajoutera que la filière thermale en Occitanie représente 200 000 curistes. Pour revenir à Cransac, il ne doute absolument pas du retour prochain aux 5 000 curistes, "tant cette station rayonne au-delà du territoire".

Le député Laurent Alexandre soulignera le poids du thermalisme au plan national soit 410 000 curistes, 1,3 milliard d’euros de chiffre d’affaires.

Le mot de la fin reviendra au préfet Charles Giusti : "20 ans, cela correspond aux noces de Porcelaine, une matière qui craint les chocs, symbolique du thermalisme. Ici, nous sommes sur un territoire qui a connu des difficultés, mais qui a démontré une capacité à rebondir. Vous n’êtes jamais restés prostrés et vous vous êtes relevé les manches. C’est une forme d’entreprenariat à l’aveyronnaise, un mélange de tradition, de modernisme et de social. Et cette structure qui est l’un des fleurons de l’Aveyron".