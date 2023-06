Quilles de huit : Bes (Sainte-Geneviève), vers un incroyable record en plus du sacre à domicile ?

La quadrette bleu marine, qui compte 72 quilles d'avance en tête du classement d'Excellence, est bien partie pour s'adjuger le bouclier de champion de l'Aveyron, dimanche 25 juin sur ses terres (à partir de 15h45). Et si les Génovéfains restent sur leur moyenne, ils pourraient même battre le record de quilles abattues au bout des huit manches.

Tout est réuni pour vivre un dimanche historique à Sainte-Geneviève, à partir de 15h45. Jugez plutôt : la quadrette locale, championne de l’Aveyron par équipes en titre et emmenée cette année par Jean-Sébastien Bes, a dominé de la tête et des épaules la catégorie Excellence, affichant au moment de disputer cette manche finale un énorme 4 444 quilles abattues, soit 634 de moyenne par journée ! De quoi reléguer loin ses poursuivants, et notamment son dauphin lucois (Izard) à 72 unités derrière.

À moins d’un accident industriel, Bes, Christophe Marcillac et les frères Planques Olivier et Jean-Marc seront ainsi sacrés… à domicile pour un doublé. Mieux encore, les bleu marine pourraient bien marquer un peu plus de leur empreinte la discipline en établissant un nouveau record : celui du plus grand nombre de quilles abattues en huit manches ! Pour cela il faudra aux vice-champions de France par équipes en titre réaliser un "petit" 614, devant leur public dans une ambiance qui s’annonce bouillante, pour effacer des tablettes le Huparlac de Duranton et ses 5057.

"On attendait le week-end dernier pour voir ce qu’il en était, raconte le capitaine Bes. Avec 72 quilles d’avance, on sait maintenant que le titre est déjà en poche. Et je ne peux pas cacher qu’on a en tête d’aller chercher ce record ! " Pour autant, pas de pression plus que cela. "Ce n’est que du plaisir, même s’il y aura forcément un petit stress devant notre public." Pas de quoi changer en tout cas les bonnes habitudes de préparation, avec un entraînement par semaine, réalisé mardi soir. Aux quatre fantastiques du Nord-Aveyron de marquer l’histoire.