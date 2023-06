Quilles de huit : en Excellence masculine, une qualification au championnat de France jamais aussi relevée

Dimanche 25 juin, l'Elite masculine et féminine, et la Ligue jouent la finale du championnat de l'Aveyron. Cette huitième et ultime manche verra les équipes se disputer le podium... mais aussi la qualification au championnat de France.

Déjà la saison dernière, nombreux étaient les pensionnaires d’Excellence masculine à souffler en voyant les quilles qu’il fallait tomber pour se qualifier au championnat de France par équipes. Car seuls les huit premiers du championnat aveyronnais décrochent le Graal pour le Trauc. Et si les quadrettes avaient déjà largement battu le record en 2022, la moyenne nécessaire pour terminer dans le top 8 s’annonce encore plus haute cette année. A lire aussi : Quilles de huit : Bes (Sainte-Geneviève), vers un incroyable record en plus du sacre à domicile ? En juin 2022, la qualif s’est jouée à 613 quilles de moyenne par manche. Celle-ci n’avait jamais dépassé les 610 ces quinze dernières années. Et elle était même descendue à 591,62 en 2013. Mais cette fois, à la veille de la finale, seules les équipes ayant plus de 614,14 (!) de moyenne sont provisoirement qualifiées pour le championnat de France. Et vu qu’il y a encore six ou sept quadrettes pouvant prétendre à monter ou se faire écarter du top 8, nul doute que les scores vont (une nouvelle fois) crever le plafond à Sainte-Geneviève, dimanche 25 juin. La moyenne de la qualification au championnat de France en Excellence 2022.................613 quilles par manche (sur 7 manches)

2021.................598,83 (sur 6 manches)

2020.................annulé

2019.................605,25 (sur 8 manches)

2018.................603,75 (sur 8 manches)

2017.................592,12 (sur 8 manches)

2016.................598,71 (sur 7 manches)

2015.................605,25 (sur 8 manches)

2014.................606,25 (sur 8 manches)

2013.................591,62 (sur 8 manches)

2012.................604,25 (sur 8 manches)

2011.................609,12 (sur 8 manches)

2010.................600,12 (sur 8 manches)

2009.................604,75 (sur 8 manches)

2008.................603,75 (sur 8 manches)