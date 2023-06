Tarif du gaz, salaire, taux des livrets... voici ce qui change à partir du 1er juillet

Comme tous les mois, de nombreux changements ont un impact sur le portefeuille des ménages. Voici la liste de ce qui change en juillet.

Un nouveau taux du Livret A ?

À la mi-juillet, le Gouverneur de la Banque de France préconisera à Bruno Le Maire, le ministre de l'Economie, le futur taux du Livret A qu'il conviendra d'appliquer à compter du 1er août.

La rémunération du Livret A devrait passer de 3 à 3,5 ou 4%. 55 millions de Français possèdent un Livret A.

Quel taux pour le LEP ?

En ce qui concerne le Livret d'épargne populaire (LEP), le patron de la Banque de France devrait proposer que son taux passe de 6,1 à 5,6% le 1er août prochain, puisque l'inflation, même si elle reste élevée, décélère. Le LEP est détenu par près de 10 millions de ménages.

Le tarif réglementé du gaz disparaît au 30 juin

Le tarif réglementé du gaz disparaît au 30 juin en application de la réglementation européenne sur la concurrence. Fin mars, environ 2,5 millions de clients résidentiels étaient encore titulaires de ce contrat au tarif réglementé, dont l'essentiel chez Engie.

Le fournisseur historique vient d'ailleurs de dévoiler le prix de son offre Passerelle qui sera automatiquement applicable dès le 1er juillet à ses clients qui n'auront pas fait le choix d'une autre offre d'ici 30 juin.

Ces derniers sont libres d'ailleurs de la résilier à tout moment pour choisir une autre offre. Comme les 11 millions de particuliers clients du gaz en France, ils peuvent se rendre sur le site du médiateur national de l'énergie pour comparer les offres des différents fournisseurs.

En parallèle, la Commission de régulation de l'énergie a publié un prix "repère" pour juillet afin de les aider à scruter les offres les plus intéressantes et celles potentiellement abusives.

La nouvelle déclaration de biens immobiliers reportée au 31 juillet

Les propriétaires avaient en théorie jusqu'au 30 juin inclus pour faire la nouvelle déclaration sur leurs biens immobiliers. Une formalité obligatoire pour les 34 millions de propriétaires afin de permettre au fisc de cerner avec précision les ménages encore redevables de la taxe d'habitation.

Dans un communiqué diffusé vendredi en fin de journée, elle a annoncé un report de la date limite "compte tenu de l'afflux de déclarations en fin de période". La déclaration peut désormais être effectuée sans pénalités jusqu'au 31 juillet inclus.

Le salaire des fonctionnaires revalorisé

Une revalorisation de 1,5% au 1er juillet du point d'indice des fonctionnaires, c'est ce que le ministère de la Fonction publique a indiqué début juin. Ce dernier a aussi annoncé une prime dite de "pouvoir d'achat", pour soutenir les bas et moyens salaires. Versée d'ici la fin de l'année, elle sera comprise entre 300 et 800 € et bénéficiera aux agents gagnant jusqu'à 3 250 € bruts par mois.

Un nouveau bulletin de salaire

Le bulletin de paie évolue en juillet avec une nouvelle rubrique sur laquelle est indiqué le "montant net social". Il correspond au revenu net après déduction de l'ensemble des prélèvements sociaux obligatoires.

C'est ce montant que les salariés devront désormais indiquer à la Caf ou à la MSA pour bénéficier des aides auxquelles ils ont droit comme la prime d'activité ou le RSA.

Le bonus réparation pour les appareils électroménagers doublé

Le montant des aides à la réparation des appareils électriques et électroniques va être réévalué à partir de juillet.

Pour profiter de ces bonus, il faut que les appareils soient déposés chez un des 1 200 réparateurs labellisés "QualiRépar".

Virement des impôts

Comme l'an dernier, la Direction générale des finances publiques (DGFiP) fera un virement le 24 juillet ou le 2 août aux millions de foyers ayant trop payé d'impôt à la source.

Encore faut-il que leurs coordonnées bancaires soient les bonnes. Pour cela, il est nécessaire, si besoin, de les mettre à jour avant le 3 juillet. Pour les contribuables qui n'ont pas transmis leur RIB, le remboursement sera effectué par lettre-chèque fin juillet ou courant août.