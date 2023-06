Laissac-Sévérac l'Église. Le collectif des associations laissagaises prépare le rallye du Rouergue

Mercredi 21 juin, Mikaël Lacan, l’agent municipal chargé de l’animation et les vice-présidentes de la commission animation, Mireille Galtier et Florence Rous, avaient réuni les représentants d’association pour constituer le collectif qui prendra en charge les animations autour de cet évènement incontournable qu’est le rallye du Rouergue.

En effet, depuis plus de dix ans, les associations laissagaises volontaires unissent leurs forces et leurs compétences pour prendre en charge buvette, restauration rapide mais également accueil des équipes automobiles et des visiteurs durant les trois jours de présence de cette manifestation.

Cette année encore, ce ne sont pas moins de quatorze associations qui ont réussi à mobiliser leurs membres et qui s’apprêtent à travailler ensemble en toute cordialité et bonne humeur. C’est aussi l’occasion pour chacun d’apprendre à se connaître et d’avoir des échanges constructifs même si on ne partage pas les mêmes passions.

Cette année, quelques changements notoires interviennent et auront donc un impact sur le fonctionnement du collectif.

Le départ de la spéciale sera donné devant la salle des fêtes de Sévérac-l’Église pour une arrivée à la sortie de Laissac, route de Ségur avec un premier passage le vendredi 7 juillet après midi et en soirée (fermeture de la route à partir de 16 h 15 jusqu’à la fin de l’épreuve) puis le samedi 8 juillet en matinée (fermeture de la route à partir de 7 h 45 jusqu’à la fin de l’épreuve).

Le parc d’assistance prendra place du jeudi au samedi sur l’esplanade du foirail avec la possibilité de voir les paddocks des voitures.

Il y aura une spéciale d’essai le jeudi 6 juillet sur la route du Vibal qui sera fermée à la circulation entre 8 h et 14 h 30.

Les vérifications techniques des voitures se tiendront le jeudi à partir de 15 h sous le foirail des brebis. Le stationnement pour les visiteurs sera possible sur le parking du centre social.

Le collectif attend donc les équipages et les visiteurs de pied ferme et avec beaucoup d’enthousiasme.