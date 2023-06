Estaing. Quand les aînés sont de sortie, ça dépote sur le bateau L’Olt

Avant la pause estivale, les membres du club des Deux Clochers ont souhaité passer une journée ensemble.

Au départ de Coubisou, les adhérents sont partis pour Flagnac où ils embarquaient à bord du bateau L’Olt pour une croisière de deux heures. C’était l’occasion d’admirer la faune et la flore dans un paysage verdoyant et de magnifiques paysages, de passer à l’écluse de Montagnac. Un agréable voyage au fil de l’eau dans le calme et la sérénité. Pour la pause déjeuner, à Saint-Julien de Piganiol, les convives ont fait honneur au délicieux repas préparé par le chef des lieux. Puis c’était le départ pour Saint-Parthem où une visite de Terra d’Olt était programmée. Cet espace scénographique, représentant la vie des habitants au début du siècle dernier, a permis de replonger les aînés dans leurs souvenirs de jeunesse. Ce moment, fort émouvant pour les visiteurs, n’a pas manqué d’alimenter de nombreuses conversations.