Espalion. PC Assistance : entre passion et services

Passé la porte, cette boutique dévoile bien plus qu’un service de réparation d’ordinateurs. Le gérant, Ricardo Marquès Serodio, au-delà d’une empathie certaine, est expert en informatique et propose bien des services.

Titulaire d’un Bac informatique et après avoir suivi un BTS en Commerce, il a exercé comme informaticien dans plusieurs entreprises dont 10 ans comme technicien d’installation dans une entreprise ruthénoise, spécialisée dans les solutions pour les cabinets médicaux. Toujours par monts et par vaux, il décide à la naissance de son fils, de privilégier sa famille, sa qualité de vie et le lien pérenne avec le client. Il se met alors à son compte, en débutant dans son garage à Saint-Côme pendant deux ans, avant de s’installer à Espalion en 2013.

En plus du service clients et de la formation, Ricardo Marquès Serodio commercialise des ordinateurs. À chaque fois que cela est pertinent, il propose des "PC" assemblés ou reconditionnés par ses soins. Dans tous les cas et quelles que soient vos attentes, ce professionnel prendra le temps de vous écouter, pour vous proposer une solution durable, adaptée à votre besoin réel, allant jusqu’à l’installation et la formation à domicile.

Pour ce qui est de trouver le "PC" neuf le moins cher du marché, vous ne trouverez pas forcément ce produit dans sa boutique. Les grandes surfaces et les enseignes de vente en ligne feront toujours mieux. Par contre, Ricardo saura toujours vous proposer la solution adaptée à votre besoin (que vous soyez particulier ou professionnel) et dans le meilleur rapport qualité/prix.

Et c’est bien ce qui est important pour Ricardo. Car comprendre le besoin réel de son client et ou utiliser un ordinateur à titre privé, une ou deux heures par jour pour un usage "bureautique", n’engage pas le même cahier des charges qu’un professionnel ou une entreprise qui utilisera son matériel de manière intensive, sans parler de la pérennité et de la sécurisation des données.

Une seconde vie pour le matériel

Jeter un ordinateur est toujours un crève-cœur pour Ricardo…. L’aspect environnemental est très important pour lui et pouvoir reconditionner un ordinateur en fin de vie pour lui redonner quelques années d’utilisation, permettra de satisfaire un client au budget limité ou pour répondre à un usage ponctuel.

Cela n’empêche pas Ricardo de se passionner pour la technologie et de proposer des ordinateurs assemblés par ses soins avec des composants de dernier cri et très performants, aptes à relever tous vos défis et comme il le dit en souriant " y compris pour épater les copains (ou la copine) ou pour être le roi des gamers ! ". Il suffit de passer quelques heures dans cette boutique pour comprendre la différence de service, entre un site de vente en ligne et le gérant qui passe une partie de sa journée à aider ses clients de passage en conseils ou petits services et souvent, sans contrepartie financière.

Contact au 05 65 44 15 56 Adresse : 4 bd Joseph-Poulenc